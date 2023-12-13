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«Лейпциг» не без труда одолел «Янг Бойз» в заключительном матче группового этапа ЛЧ

«Лейпциг» не без труда одолел «Янг Бойз» в заключительном матче группового этапа ЛЧ
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Завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались немецкий «Лейпциг» и швейцарский «Янг Бойз». Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступал Манфредас Лукьянчукас (Литва). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Лейпциг» одержал натужную победу — 2:1.

Команды долго не могли открыть счёт в матче, пока на 51-й минуте не отличился форвард немецкого клуба Беньямин Шешко. Спустя всего две минуты нападающий «Янг Бойз» Эбрима Колли восстановил равенство в счёте. Но уже через три минуты после этого хавбек «Лейпцига» Эмиль Форсберг точным ударом принёс своей команде победу — 2:1.

Таким образом, после шести туров группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» набрал 12 очков и занял второе место в группе G. В свою очередь, после аналогичного количества матчей швейцарская команда набрала четыре очка и расположилась на третьей строчке, пробившись в плей-офф Лиги Европы.

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