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«Наполи» договорился о продлении контракта с Осимхеном — Романо

«Наполи» договорился о продлении контракта с Осимхеном — Романо
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«Наполи» договорился о пролонгации трудового соглашения с нападающим Виктором Осимхеном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны согласовали продление контракта до конца сезона-2025/2026. Отступные по новому соглашению составят € 130 млн. Официальное заявление «Наполи» ожидается в ближайшее время.

В текущем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Ранее сообщалось об интересе к нигерийскому форварду со стороны «Ливерпуля».

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Источник: «Ливерпуль» достиг устной договорённости с Виктором Осимхеном
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