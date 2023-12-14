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Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
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Хавбек «Ньюкасла» Майли — самый молодой ассистент в ЛЧ из английских клубов

Хавбек «Ньюкасла» Майли — самый молодой ассистент в ЛЧ из английских клубов
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17-летний полузащитник «Ньюкасла» Льюис Майли отдал результативную передачу на товарища по команде Жоэлинтона в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Миланом». Таким образом, хавбек стал самым молодым ассистентом в самом престижном европейском клубном турнире из английских клубов. Об этом сообщает Opta.

На сегодняшний день возраст Майли составляет 17 лет и 226 дней. Полузащитник побил рекорд Тео Уолкотта, который ассистировал за «Арсенал» в 17 лет и 250 дней в 2006 году.

В текущем сезоне Майли провёл за «Ньюкасл» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

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