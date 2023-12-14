Невероятные спасения Томори и Зюле в матчах Лиги чемпионов

В эти минуты проходят заключительные матчи группового раунда Лиги чемпионов — 2023/2024. В квартете F на вторую путёвку в плей-офф продолжают претендовать сразу три клуба — «ПСЖ», «Милан» и «Ньюкасл». После первых 45 минут «сороки» обыгрывают итальянцев со счётом 1:0, а «ПСЖ» не может забить в ворота дортмундской «Боруссии» (0:0). Таким образом, на данный момент в плей-офф выходит именно английская команда.

В первом тайме в обоих матчах группы защитники команд совершили невероятные спасения своих ворот. В игре между «Миланом» и «Ньюкаслом» Фикайо Томори вынес мяч с ленточки после удара Жоэлинтона. Однако бразилец спустя 10 минут всё же добился своего и открыл счёт в матче.

В игре между «ПСЖ» и «Боруссией» форвард парижан Килиан Мбаппе обыграл голкипера дортмундцев Грегора Кобеля и отправлял мяч уже в пустые ворота, однако защитник «шмелей» Никлас Зюле преградил мячу путь к цели.