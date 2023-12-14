Пепе стал старейшим автором забитого гола в Лиге чемпионов

Защитник «Порту» Пепе отправил мяч в ворота «Шахтёра» на 75-й минуте матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и обновил собственный рекорд авторства самого возрастного гола в истории турнира.

На данный момент игроку исполнилось 40 лет и 290 дней.

Ранее Пепе забивал мяч в ворота «Антверпена» в 4-м туре, когда ему было 40 лет и 254 дня.