Фанаты «Црвены Звезды» перед матчем ЛЧ напали на приезжих фанатов «Манчестер Сити»

Около 30 болельщиков белградской «Црвены Звезды» перед матчем 6 тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:3) совершили нападение на приехавших поклонников английского клуба, сообщает Daily Mail со ссылкой на сербское издание Telegragh.

По данным источника, нападению подверглись около 20 фанатов «горожан», которые предположительно попали в засаду в одном из баров. Сообщается, что нападавшие в масках избили приезжих болельщиков палками, нанося им удары по голове и телу, после чего скрылись. Белградская полиция ведёт розыск участников нападения.

Матч 6 тура Лиги чемпионов в группе G «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити» завершился победой гостей со счётом 2:3. «Горожане» набрали в группе 18 очков из 18 возможных и вышли в 1/8 финала с первого места. Белградцы с одним набранным очком завершили групповой этап ЛЧ на четвёртой строчке.