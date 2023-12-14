Президент «ПСЖ»: целью было финишировать первыми в группе, но мы рады пройти квалификацию

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал выход парижан в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе с дортмундской «Боруссией», итальянским «Миланом» и английским «Ньюкаслом».

«Нашей целью было финишировать первыми в группе, но хорошо, что мы всё равно прошли квалификацию. Было много сложных матчей, особенно против „Милана“ и „Ньюкасла“. Сегодня я думал, что мы заслужили победу. Мы очень рады тому, что прошли квалификацию, поскольку это была сложная группа. Мы довольны», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба УЕФА.

В матче шестого тура Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл выездную ничью с дортмундской «Боруссией» (1:1). По итогам группового этапа парижане с восемью очками заняли второе место в группе, опередив «Милан» только по результатам личных встреч. Победа в квартете досталась немецкому клубу, набравшему 11 очков.