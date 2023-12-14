Вингер «Порту» Галено: достойно сразимся с любой командой в плей-офф Лиги чемпионов

Вингер «Порту» Вендерсон Галено высказался о попадании своей команды в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, в среду, 13 декабря, «драконы» на домашней арене уверенно обыграли «Шахтёр» (5:3), заняв второе место в своём квартете. Португальская команда уступила лидирующей «Барселоне» только по личным встречам.

«Наша команда заслужила победу теми усилиями, что мы прикладывали с самого начала группового этапа. Мы никогда не играем на ничью, хотя и такой результат нам был на руку. Тренер сказал, что этот матч будет сродни финалу и мы обязательно должны победить. Что ж, миссия выполнена.

Мы на достойном уровне сразимся с любой командой в плей-офф. Безусловно, в списке возможных соперников есть отличные клубы, но и мы сильны. Наш тренер Сержиу Консейсау подготовит нас к этим матчам как следует», – приводит слова Галено пресс-служба УЕФА.