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«Локомотив» расстался с тренером молодёжной команды, которая стала чемпионом МФЛ-2023

«Локомотив» расстался с тренером молодёжной команды, которая стала чемпионом МФЛ-2023
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«Локомотив» объявил о расставании с главным тренером молодёжной команды Вячеславом Вашкевичем, который привёл железнодорожников к победе в молодёжном первенстве 2023 года. «Локомотив» предлагал специалисту продолжить работу в системе железнодорожников, но Вашкевич принял решение сменить клуб.

«Футбольный клуб «Локомотив» и Вячеслав Вашкевич завершают сотрудничество в связи с окончанием контракта. После чемпионства в молодёжном первенстве клуб предложил специалисту продолжить работу в системе «Локо», но он принял решение сделать следующий шаг в своей карьере.

Клуб благодарит Вячеслава Андреевича за отличную работу и желает дальнейших успехов в тренерской деятельности», — написала пресс-служба железнодорожников на официальном сайте.

Напомним, ранее Вашкевич возглавлял юношеские команды «Локомотива», которые под его руководством также добивались успеха.

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