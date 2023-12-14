Дмитрий Хохлов возглавил молодёжную команду «Локомотива»

Московский «Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Хохлова на пост главного тренера молодёжной команды. Срок контракта не уточняется.

«Желаем продуктивной и успешной работы с командой!» — написала пресс-служба железнодорожников в клубном телеграм-канале.

Дмитрий Хохлов выступал за «Локомотив» в бытность футболистов. В составе железнодорожников он становился чемпионом России в 2004 году и обладателем Суперкубка в 2005-м. Также Хохлов выступал за сборную России, с которой успел поиграть на чемпионатах мира и Европы.

В ходе тренерской карьеры Дмитрий Хохлов успел поработать в московском «Динамо», «Кубани», волгоградском «Роторе» и «Сочи». С молодёжкой «Динамо» он дважды становился чемпионом молодёжного первенства.