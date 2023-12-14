«Челси» зимой может продать сразу трёх футболистов

В зимнее трансферное окно «Челси» могут покинуть три игрока. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, лондонский клуб выставит на продажу защитников Акселя Дисаси и Марка Кукурелью, а также полузащитника Конора Галлахера. Подобная мера необходима «аристократам» для увеличения собственного трансферного бюджета.

Отмечается, что вся сумма с продажи Галлахера будет задекларирована в финансовом отчёте как прибыль, так как 23-летний хавбек является воспитанником «Челси». Данный факт может положительно повлиять на соблюдение клубом финансового фэйр-плей.

Напомним, Аксель Дисаси перешёл в «Челси» из «Монако» только минувшим летом. Марк Кукурелья присоединился к лондонцам тоже не так давно — летом 2022 года. Суммарно за трансферы двух защитников «синие» заплатили € 110 млн.