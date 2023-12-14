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Путин — о плохом состоянии спортшкол Крыма: точечно решим эту проблему

Путин — о плохом состоянии спортшкол Крыма: точечно решим эту проблему
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Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос детей из Крыма, которые в видеообращении показали удручающее состояние местной спортивной школы. Глава РФ заявил, что займётся точечным решением этой проблемы.

«Я пометил. Хочу обратиться к ребятам и сказать: вообще нужно развивать спорт и все наши программы. У нас в прошлые годы где-то 1,5 млрд из государственного бюджета выделяли на развитие муниципального спорта. В этом году там нет даже 700 млн. К этому нужно обязательно вернуться! Это должно быть в будущей президентской программе. Мы это сделаем.

Что касается конкретного вопроса в Крыму, то мы точечно эту проблему решим», — сказал Владимир Путин во время прямой линии.

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