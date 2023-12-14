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«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Оскара Глуха

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием Оскара Глуха
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Полузащитник «Зальцбурга» и сборной Израиля Оскар Глух может перейти в «Барселону». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, каталонцы попробуют подписать 19-летнего хавбека в зимнее трансферное окно. Отмечается, что на футболиста также претендуют такие английские клубы, как «Арсенал», «Астон Вилла» и «Ньюкасл».

В текущем сезоне Глух провёл за «Зальцбург» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с австрийским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о желании «Барселоны» подписать Жоау Канселу и Жоау Феликса на постоянной основе.

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