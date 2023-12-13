Александр Бубнов: карьере Федотова в ЦСКА вряд ли что-то угрожает

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о работе тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

«Карьере Федотова в ЦСКА вряд ли что-то сейчас угрожает, несмотря на восьмое место по итогам 18 туров. От бронзы красно-синих отделяет всего четыре очка. Костяк команды формировался уже по ходу сезона, что наложило отпечаток на результаты. У тренера армейцев просто не было нормальной паузы, чтобы поставить свой фирменный футбол. Уже после окончания чемпионата можно будет делать какие-то выводы. Сейчас игрокам и тренерам ЦСКА предстоит проделать большую работу», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Армейцы занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).