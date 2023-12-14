Мойсес Кайседо назвал имена своих футбольных кумиров

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо рассказал, кто из игроков является его футбольным кумиром. Напомним, «Челси» приобрёл эквадорца минувшим летом у «Брайтона» за € 116 млн. Это рекордная сумма для футбола Великобритании

«Н’Голо Канте и Поль Погба были моими кумирами в футболе. Мне нравилось наблюдать за ними.

Встреча с Н'Голо Канте — это было потрясающе. Я был в «Брайтоне», на скамейке запасных. Кажется, счёт был 1:1. После игры я сразу побежал к Канте, чтобы поменяться футболками. Он сказал «да, конечно». Он был очень добр со мной. Это был невероятный момент для меня, потому что я встретил своего кумира.

То же самое было с Полем Погба, и я обменялся с ним футболками. Футболки остались у меня в Эквадоре. Никто не может забрать эти футболки. Они очень особенные для меня», — приводит слова Кайседо Sky Sports.

В текущем сезоне эквадорец провёл за «аристократов» 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.