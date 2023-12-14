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Игрок «Челси» Кайседо: летом я очень страдал, потому что было сложно покинуть «Брайтон»

Игрок «Челси» Кайседо: летом я очень страдал, потому что было сложно покинуть «Брайтон»
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Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо рассказал о сложностях с выбором клуба в прошедшее летнее трансферное окно.

«Я долгое время общался с «Челси». Невозможно было сказать «нет» лондонцам, потому что они были со мной и поддерживали меня.

Летом я очень страдал, потому что было сложно покинуть «Брайтон». Они были со мной, а в последний момент мне позвонил «Ливерпуль», но было уже поздно, потому что я хотел играть за «Челси». Было трудно сказать «нет» «Челси», — приводит слова Кайседо Sky Sports.

«Челси» приобрёл Кайседо минувшим летом у «Брайтона» за € 116 млн. В текущем сезоне эквадорец провёл за «аристократов» 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.

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