Аллегри отреагировал на решение Кьеллини завершить карьеру

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о решении бывшего игрока сборной Италии Джорджо Кьеллини завершить профессиональную футбольную карьеру.

«Кьеллини – весьма умный человек. Он начнёт новую жизнь и решит, чем будет заниматься. Уверен, что у него есть задатки для нескольких профессий. Ему самому нужно решить, чем заняться», – приводит слова Аллегри журналист Джанлука ди Марцио в своих социальных сетях.

Ранее стало известно о том, что 39-летний Джорджо Кьеллини завершил свою профессиональную футбольную карьеру. Последние два сезона итальянский игрок провёл в американском «Лос-Анджелесе». Отметим, что с 2005 по 2022 год Кьеллини выступал в составе туринского «Ювентуса».