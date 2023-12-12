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В «Лос-Анджелесе» отреагировали на завершение карьеры Кьеллини

В «Лос-Анджелесе» отреагировали на завершение карьеры Кьеллини
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Пресс-служба американского футбольного клуба «Лос-Анджелес» выступила с заявлением о завершении карьеры итальянского защитника команды Джорджо Кьеллини.

«Прежде всего мы хотели бы поздравить Джорджо с его легендарной карьерой. Мы благодарны Джорджо и его семье за то, что последние 18 месяцев своей карьеры он решил провести в «Лос-Анджелесе». Кьеллини — лучший защитник своего поколения и ещё лучший человек. Джорджо превзошёл невероятно высокие ожидания, которые мы возлагали на него как на поле, так и за его пределами. Его лидерство, профессионализм и характер оставят неизгладимое наследие в «Лос-Анджелесе», и мы верим, что наши отношения с Джорджо продолжатся», — приводит слова генерального директора «Лос-Анджелеса» Джона Торрингтона пресс-служба клуба на официальном сайте.

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