«Палмейрас» ищет замену для Луана и Артура, которые близки к уходу в «Краснодар» и «Зенит»

«Палмейрас» изучает варианты для укрепления состава в связи с возможным отъездом двух игроков в российские клубы. Об этом сообщает Portal do Palestra.

По сведениям источника, в ближайшее время «Палмейрас» может расстаться с вингером Артуром и защитником Луаном. Первый находится в шаге от перехода в петербургский «Зенит», в то время как второй близок к продолжению карьеры в «Краснодаре». В связи с этим бразильская команда ищет своим игрокам замену.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Зенит» предложил € 18 миллионов за переход вингера «Палмейраса» Артура. В то же время сообщалось, что «Краснодар» заинтересован в трансфере защитника Луана, который открыт к смене клубной прописки в зимнее трансферное окно.

Напомним, действующее соглашение Артура с «Палмейрасом» рассчитано до конца 2028 года. Контракт Луана с бразильским клубом истекает в декабре 2024 года.