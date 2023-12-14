Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президенту «Анкарагюджю» грозит пожизненное отстранение от футбола за избиение судьи

Президенту «Анкарагюджю» грозит пожизненное отстранение от футбола за избиение судьи
Аудио-версия:
Комментарии

Президент турецкого клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа, ударивший судью Халила Умута Мелера после матча турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1), может быть пожизненно отстранён от футбольной деятельности, а также получить штраф в размере около € 40 тысяч. Об этом сообщает Haberturk.

По информации источника, Дисциплинарный совет профессионального футбола Турции (PFDK) суммарно дисквалифицирует Коджу более чем на три года, что в соответствии с регламентом Федерации футбола Турции автоматически заменяется на пожизненное отстранение.

Также сообщается, что футбольному клубу «Анкарагюджю» грозит трёхматчевая дисквалификация стадиона. Кроме того, команда проведёт три домашних матча без зрителей.

Напомним, ранее Турецкая футбольная федерация заявила, что инцидент с избиением судьи произошёл из-за безответственных слов, которые регулярно произносят руководители клубов, их тренеры, менеджеры, а также телекомментаторы.

Материалы по теме
Президент «Анкарагюджю», избивший арбитра, принёс извинения и подал в отставку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android