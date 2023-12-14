Президенту «Анкарагюджю» грозит пожизненное отстранение от футбола за избиение судьи

Президент турецкого клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа, ударивший судью Халила Умута Мелера после матча турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1), может быть пожизненно отстранён от футбольной деятельности, а также получить штраф в размере около € 40 тысяч. Об этом сообщает Haberturk.

По информации источника, Дисциплинарный совет профессионального футбола Турции (PFDK) суммарно дисквалифицирует Коджу более чем на три года, что в соответствии с регламентом Федерации футбола Турции автоматически заменяется на пожизненное отстранение.

Также сообщается, что футбольному клубу «Анкарагюджю» грозит трёхматчевая дисквалификация стадиона. Кроме того, команда проведёт три домашних матча без зрителей.

Напомним, ранее Турецкая футбольная федерация заявила, что инцидент с избиением судьи произошёл из-за безответственных слов, которые регулярно произносят руководители клубов, их тренеры, менеджеры, а также телекомментаторы.