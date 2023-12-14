Агент Мусы: не исключаю, что Ахмед ещё может приехать в Россию

Футбольный агент Тони Харрис, который представляет интересы нападающего турецкого «Сивасспора» Ахмеда Мусы, прокомментировал возможный приезд нигерийца в Россию.

«Не исключаю, что Ахмед ещё может приехать в Россию. В ЦСКА он провёл отличное время, у него осталось много друзей в вашей стране. На данный момент говорить об уходе из «Сивасспора» будет некорректно, потому что Ахмеду нравится выступать в чемпионате Турции и его всё устраивает», – приводит слова Харриса Metaratings.

Напомним, Муса перебрался в ЦСКА из нидерландского «Венло» зимой 2012 года, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 5 млн. Летом 2016 года перешёл в английский «Лестер» за € 19,5 млн. Однако зимой 2018 года вернулся в армейский клуб в качестве арендного соглашения на полгода.

В общей сложности 31-летний игрок сыграл за красно-синих 182 матча во всех турнирах, в которых отметился 61 мячом и 32 голевыми передачами.