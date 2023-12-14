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Агент Луковича прокомментировал интерес «Спартака» и «Динамо» к игроку

Агент Луковича прокомментировал интерес «Спартака» и «Динамо» к игроку
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Футбольный агент Братислав Ристич, который представляет интересы нападающего сербского клуба «ИМТ Белград» Милоша Луковича, высказался об интересе московских «Спартака» и «Динамо» к игроку.

«Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к Луковичу? Многие клубы Европы проявляют большой интерес к Луковичу, так что в зимнее трансферное окно он обязательно совершит переход. С большой долей вероятности это будет именно европейский клуб», — приводит слова Ристича «Матч ТВ».

Напомним, ранее спортивный журналист Иван Карпов заявил, что московские команды всерьёз интересуются 18-летним форвардом, а спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт ездил в Сербию, чтобы пообщаться с руководством «ИМТ Белград» по поводу игрока.

При этом белградский клуб хочет за трансфер Луковича € 6 млн. Команда уже отказала шведскому «Мальмё», который предложил за Милоша € 2 млн.

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Источник: «Спартак» и «Динамо» следят за 18-летним нападающим Луковичем
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