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Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Ракувом» в Лиге Европы

Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Ракувом» в Лиге Европы
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Сегодня, 14 декабря 2023 года, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между польским «Ракувом» и итальянской «Аталантой». Он пройдёт в Ченстохове (Польша). Начало предстоящей игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

Лига Европы . Группа D. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Ракув
Ченстохова, Польша
1-й тайм
0 : 0
Аталанта
Бергамо, Италия

Команды уже огласили стартовые составы на матч. Отметим, что в основну гостей попал полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

«Ракув»: В. Ковачевич, Раковицан, А. Ковачевич, Рундич, Тудор, Берггрен, Плавшич, Кочергин, Йебоа, Зволински, Новак.

«Аталанта»: Карнесекки, Хатебур, Бонфанти, Хольм, Лунго, Цортеа, Адопо, Пашалич, Миранчук, Де Кетеларе, Мурьель.

Напомним, после пяти туров группового этапа Лиги Европы «Аталанта» заработала 11 очков. Она располагается на первом месте в турнирной таблице квартета D. Клуб из Италии уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира. «Ракув», который набрал четыре очка, пребывает на последней строчке.

Турнирная таблица Лиги Европы
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