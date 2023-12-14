Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Ракувом» в Лиге Европы

Сегодня, 14 декабря 2023 года, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между польским «Ракувом» и итальянской «Аталантой». Он пройдёт в Ченстохове (Польша). Начало предстоящей игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

Команды уже огласили стартовые составы на матч. Отметим, что в основну гостей попал полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

«Ракув»: В. Ковачевич, Раковицан, А. Ковачевич, Рундич, Тудор, Берггрен, Плавшич, Кочергин, Йебоа, Зволински, Новак.

«Аталанта»: Карнесекки, Хатебур, Бонфанти, Хольм, Лунго, Цортеа, Адопо, Пашалич, Миранчук, Де Кетеларе, Мурьель.

Напомним, после пяти туров группового этапа Лиги Европы «Аталанта» заработала 11 очков. Она располагается на первом месте в турнирной таблице квартета D. Клуб из Италии уже обеспечил себе выход в плей-офф турнира. «Ракув», который набрал четыре очка, пребывает на последней строчке.