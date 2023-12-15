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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью объявил символическую сборную игроков, которых тренировал на протяжении всей своей карьеры, сообщает Daily Mail.

В символическую сборную вошли: Пётр Чех («Челси», Англия), Хавьер Саннети («Интер», Италия), Джон Терри («Челси», Англия), Рикарду Карьвалью («Порту», Португалия, «Челси», Англия и «Реал» Мадрид, Испания), Вильям Галлас («Челси», Англия), Клод Макелеле («Челси», Англия), Фрэнк Лэмпард («Челси», Англия), Месут Озил («Реал» Мадрид, Испания), Криштиану Роналду («Реал» Мадрид, Испания), Эден Азар («Челси», Англия) и Дидье Дрогба («Челси», Англия).

Напомним, португальский специалист за всю свою тренерскую карьеру возглавлял «Бенфику», «Лейрику», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» Мадрид, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».