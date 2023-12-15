Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Брайтон энд Хоув Альбион — Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жозе Моуринью объявил символическую сборную игроков, которых тренировал

Жозе Моуринью объявил символическую сборную игроков, которых тренировал
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью объявил символическую сборную игроков, которых тренировал на протяжении всей своей карьеры, сообщает Daily Mail.

В символическую сборную вошли: Пётр Чех («Челси», Англия), Хавьер Саннети («Интер», Италия), Джон Терри («Челси», Англия), Рикарду Карьвалью («Порту», Португалия, «Челси», Англия и «Реал» Мадрид, Испания), Вильям Галлас («Челси», Англия), Клод Макелеле («Челси», Англия), Фрэнк Лэмпард («Челси», Англия), Месут Озил («Реал» Мадрид, Испания), Криштиану Роналду («Реал» Мадрид, Испания), Эден Азар («Челси», Англия) и Дидье Дрогба («Челси», Англия).

Напомним, португальский специалист за всю свою тренерскую карьеру возглавлял «Бенфику», «Лейрику», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» Мадрид, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Материалы по теме
Моуринью: я не завидую, но Гвардиола потратил € 80 млн на Филлипса, а теперь продаёт его
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android