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FourFourTwo представил рейтинг лучших итальянских футболистов

FourFourTwo представил рейтинг лучших итальянских футболистов
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Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших итальянских футболистов за всю историю. Первое место в рейтинге занял бывший игрок «Фиорентины» Роберто Баджо, на второй строчке расположился экс-защитник «Милана» Паоло Мальдини. Тройку лучших замкнул голкипер Джанлуиджи Буффон, наиболее известный по выступлениям за «Ювентус».

Топ-10 итальянских футболистов по версии FourFourTwo:

1. Роберто Баджо («Виченца», «Фиорентина», «Болонья», «Брешиа», «Ювентус», «Милан», «Интер»);

2. Паоло Мальдини («Милан»);

3. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», «ПСЖ», «Парма»);

4. Джузеппе Меацца («Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Варезе»);

5. Джанни Ривера («Алессандрия», «Милан»);

6. Франческо Тотти («Рома»);

7. Франко Барези («Милан»);

8. Андреа Пирло («Интер», «Реджина», «Брешиа», «Милан», «Ювентус», «Нью-Йорк Сити»);

9. Дино Дзофф («Удинезе», «Мантова», «Наполи», «Ювентус»);

10. Алессандро Дель Пьеро («Падова», «Ювентус», «Сидней», «Дели Дайнамос»).

Полный рейтинг состоит из 32 позиций и опубликован на сайте издания.

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