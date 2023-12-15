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Руководство «Барселоны» считает, что де Йонг пошёл на обман перед матчем Лиги чемпионов

Руководство «Барселоны» считает, что де Йонг пошёл на обман перед матчем Лиги чемпионов
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Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что полузащитник команды Френки де Йонг соврал по поводу его болезни перед матчем с «Антверпеном» (2:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Sport.es.

По данным источника, в аэропорту Деку звонил Де Йонгу и спрашивал, почему он не находится вместе с командой. На это футболист ответил, что заболел и у него температура. При этом, спортивный директор каталонского клуба не поверил в эту информацию, считая её оправданием.

Напомним, «Барселона» в Лиге чемпионов заняла первое место в группе, набрав 12 очков, и вышла в плей-офф турнира.

В нынешнем сезоне Де Йонг принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

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Лига чемпионов . Группа H. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
3 : 2
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Вермерен – 2'     1:1 Ф. Торрес – 35'     2:1 Янссен – 56'     2:2 Гиу – 90+1'     3:2 Иленихена – 90+2'    
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