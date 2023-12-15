Руководство «Барселоны» считает, что де Йонг пошёл на обман перед матчем Лиги чемпионов

Спортивный директор «Барселоны» Деку считает, что полузащитник команды Френки де Йонг соврал по поводу его болезни перед матчем с «Антверпеном» (2:3) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Sport.es.

По данным источника, в аэропорту Деку звонил Де Йонгу и спрашивал, почему он не находится вместе с командой. На это футболист ответил, что заболел и у него температура. При этом, спортивный директор каталонского клуба не поверил в эту информацию, считая её оправданием.

Напомним, «Барселона» в Лиге чемпионов заняла первое место в группе, набрав 12 очков, и вышла в плей-офф турнира.

В нынешнем сезоне Де Йонг принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

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