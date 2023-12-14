Эпичный провал «Барсы» и чудо-спасение от гола Мбаппе. Главные события дня в ЛЧ

В среду, 13 декабря, финишировал групповой этап Лиги чемпионов. Мы узнали имена всех 16 команд, которые сыграют в 1/8 финала. Рассказываем, чем нам запомнился прошедший игровой день.

«Сити» и «Звезда» устроили шоу. Команда Гвардиолы установила рекорд

«Црвена Звезда» и «Манчестер Сити» не решали турнирных задач в последнем туре. Англичане гарантировали себе первое место, а сербы — вылет из еврокубков. Однако команды выдали весёлый матч с пятью голами. Болельщики «Црвены Звезды» пели на трибунах «Катюшу» и заряжали братские кричалки про «Спартак», а на поле белградцев тащил экс-полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём. На счету корейца — гол и ассист. След из России в матче Лиги чемпионов!

Однако «Сити» забрал победу, ставшую для клуба шестой в розыгрыше. «Горожане» — девятый клуб в истории Лиги чемпионов со 100-процентным результатом в группе.

В параллельном матче группы «РБ Лейпциг» разобрался с «Янг Бойз» — 2:1. Немецкий клуб гарантировал второе место ещё в прошлом туре, а сейчас завершил групповой этап на позитивной ноте.

«Порту» вышел в плей-офф, победив в сверхрезультативной игре. Пепе снова забил!

«Порту» и «Шахтёр» в очном матче решали, кто из них выйдет со второго места из группы Н. Встреча в Португалии в итоге прошла под контролем хозяев. Несмотря на то что к 29-й минуте счёт был ничейным, «Порту» выглядел солиднее. Кстати, ответный гол «Шахтёра» стал скандальным из-за ошибки бокового судьи: в ходе атаки гостей лайнсмен поднял флаг, сигнализируя об офсайде. Главный судья не оставил игру. Но на самом деле и получавший мяч на грани офсайда Зубков, и забивший Сикан избежали попадания в офсайд. VAR проверил эпизод, после чего гол засчитали. Но португальцы в итоге забили пять мячей и вышли в плей-офф. Хоть и «Шахтёр» отличился три раза, ему это не помогло.

Интересно, что один из мячей «Порту» забил защитник Пепе. На момент гола его возраст составлял 40 лет и 291 день. Ветеран обновил свой же рекорд по самому возрастному забитому мячу в ЛЧ!

«Барселона» неожиданно уступила в Бельгии

«Барселона» гарантировала себе первое место в группе Н и выходила на матч с «Антверпеном» со спокойной душой. Да и состав у «Барсы» получился смешанным. Бельгийцы в итоге дали хороший бой каталонцам. К концу матча «Антверпен» побеждал, а на 90+1-й минуте Марк Гиу, казалось, спас сине-гранатовых. Но уже в следующей атаке бельгийцы снова забили! Джордж Иленихена отправил мяч в ворота «Барсы», что позволило «Антверпену» напоследок набрать три очка в группе. Да и победить топ-клуб на своём поле — классный подарок фанатам.

«Атлетико» выиграл битву за первое место у «Лацио»

«Атлетико» и «Лацио» решали, кто займёт первое место в группе Е. Мадридцы принимали римлян на своём поле, что давало им преимущество. Да и по сезону «матрасники» выглядят интереснее «орлов». Этот тезис подтвердился в прошедшей встрече. «Атлетико» без особых проблем укатал «Лацио», забив два мяча и не пропустив.

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Очередной гол за мадридцев забил Антуан Гризманн. Француз находится в потрясающей форме — возможно, это его лучший период в футболке «Атлетико». Мадридцы вышли в плей-офф с первого места, «Лацио» — со второго.

В другом матче группы «Селтик» вымучил победу над «Фейеноордом». Победный гол на 90+1-й минуте забил защитник Густаф Лагербильке. Три очка не позволили «Селтику» подняться выше четвёртого места, но приятный подарок болельщикам сделали.

«ПСЖ» всё же выбрался в плей-офф. Но как же Париж транжирит моменты!

Всё внимание в последнем туре было приковано к группе F. «Боруссия» заранее обеспечила себе место в плей-офф, а вот оставшиеся три клуба решали, кто займёт вторую строчку. «ПСЖ» приехал в гости к не совсем мотивированной «Боруссии», однако встретил сопротивление. Хотя сами парижане упустили несколько классных возможностей забить. Особенно отличился Килиан Мбаппе в ситуации, когда промахнуться было тяжелее. Но здесь надо отметить Никласа Зюле — длинные ноги помогли ему спасти свою команду!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Ещё хуже обстановка стала, когда на старте второго тайма Адейеми вывел «Боруссию» вперёд. Но Уоррен Заир-Эмери быстро забил ответный гол, ставший важнейшим для ситуации в группе. «ПСЖ» в итоге занял второе место и отправился в плей-офф.

«Ньюкасл» упустил место в 1/8 финала, а «Милан» выгрыз путёвку в Лигу Европы

«Ньюкасл» имел шансы отобраться в плей-офф Лиги чемпионов. Нужно было победить «Милан» и надеяться на то, что «ПСЖ» не обыграет «Боруссию» (это условие осуществилось). Однако «сороки» оконфузились на своём поле. На 33-й минуте Жоэлинтон классно пробил и поразил ворота «Милана». Но во втором тайме Пулишич и Чуквезе перевернули игру. «Милан» в итоге занял третье место и отправился в плей-офф Лиги Европы, а «Ньюкасл» отдыхает от еврокубков и концентрируется на английских турнирах.