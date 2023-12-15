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Трое россиян отметились результативным действиями на групповом этапе еврокубков

Трое россиян отметились результативным действиями на групповом этапе еврокубков
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Три российских игрока отличились результативными действиями на групповом этапе еврокубков сезона-2023/2024.

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин отметился результативным действием в каждом из трёх гостевых матчей команды в группе C Лиги Европы. Он забил по голу в проигранных его клубом матчах с пражской «Спартой» (2:3) и «Бетисом» (1:4), а также сделал голевой пас на Шави Бабику во встрече с «Рейнджерс» (1:1).

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голевой передачей в гостевом матче 6-го тура группы D Лиги Европы с польским «Ракувом». Он ассистировал открывшему счёт во встрече Луису Мурьелю. Команда из Бергамо одержала победу в игра со счётом 4:0.

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев забил гол в домашнем матче 6-го тура группы G Лиги конференций с ХИКом. Греческий клуб одержал победу со счётом 4:2.

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