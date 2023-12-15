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Агент де Йонга отреагировал на слухи о том, что футболист обманул «Барселону»

Агент де Йонга отреагировал на слухи о том, что футболист обманул «Барселону»
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Али Дурсун, агент голландского полузащитника «Барселоны» Френки Де Йонга, прокомментировал слухи о том, что руководство клуба считает, что футболист пошёл на обман перед матчем заключительного этапа группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» (2:3).

«Фейковые новости. Это самая большая чушь, которая распространялась вокруг Френки за долгое время. Игрок просто болен. У него симптомы лихорадки, и он не может путешествовать и играть. Этот мальчик профессионал до мозга костей. Только не трогайте репутацию Френки, потому что он всегда доводит дело до конца. Никаких криков по телефону, как утверждается, не было, никаких вопросов. Отношения с Деку просто хорошие и стабильные», — приводит слова Дурсуна De Telegraaf.

Напомним, ранее сообщалось, что спортивный директор «Барселоны» Деку не поверил футболисту, который заявил, что не смог поехать с командой на матч с «Антверпеном» из-за болезни.

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