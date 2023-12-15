Джеко стал одним из номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

Официальный сайт УЕФА обнародовал список четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

Ими стали полузащитник «Генка» Брайан Хейнен, нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко, португальский форвард «Легии» Жозуэ и нападающий тель-авивского «Маккаби» Эран Захави.

Хейнен в игре с «Чукаричками» (2:0) отметился одним голом, Джеко сделал дубль в матче с трнавским «Спартаком» (4:0), Жозуэ сделал голевые передачи во встрече с «АЗ Алкмар» (2:0), а Захави забил два мяча «Генту» (3:1).

Ранее звания лучшего игрока недели в Лиге конференций дважды удостаивался Беньямин Нюгрен («Норшелланн»), по разу Звеномир Кожулж («Зриньски»), Эрик Жуниор Эбимбе («Айнтрахт» Ф) и Гифт Орбан («Гент»).