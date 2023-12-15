Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Комментарии

Официальный сайт УЕФА назвал имена четырёх футболистов, номинированных на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Ими стали нападающий «Олимпиакоса» Костас Фортунис, защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу, форвард пражской «Славии» Моймир Хитил и сербский нападающий «Спарты» Велько Бирманчевич.

Фортунис в игре с ТСЦ (5:2) отметился тремя голевыми передачами, Гонсалу Инасиу сделал дубль в матче со «Штурмом» (3:0), Хитил дважды поразил ворота «Серветта» (4:0), а Бирманчевич забил два мяча в игре с кипрским «Арисом» (3:1).

Хитил уже становился лучшим игроком недели по итогам 2-го тура Лиги Европы. Также этого звания удостаивались Ладислав Крейчи («Спарта»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Саша Хорват (ЛАСК), Михаэль Грегорич («Фрайбург»).

Материалы по теме
Какие клубы сыграют в плей-офф еврокубков. Состав всех корзин
Какие клубы сыграют в плей-офф еврокубков. Состав всех корзин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android