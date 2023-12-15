Дмитрий Комбаров – о назначении в «Спартак-2»: не комментирую ничего сейчас

Главный тренер «Звезды» Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию о возможном назначении в «Спартак-2».

«Не комментирую ничего сейчас. Когда буду готов комментировать? Пока не знаю. Когда вы примите решение о своем будущем: остаться в «Звезде» или уйти? Не комментирую», — приводит слова Комбарова «РБ Спорт».

Вчера, 14 декабря, в СМИ появилась информация, что Комбаров может возглавить «Спартак-2», а также взять с собой несколько игроков из «Звезды».

«Спартак-2» восстановлен на профессиональном уровне в 2013 году, однако уже в мае 2022 года был закрыт при бывшем владельце клуба Леониде Федуне. Теперь новое руководство «Спартака» планирует возродить вторую команду.

Дмитрий Комбаров выступал за «Спартак» в бытность футболистом, с 2010 по 2019 год. В составе красно-белых он становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка. Суммарно Комбаров провёл за «Спартак» 270 матчей, забил 26 голов и отдал 42 результативных паса.

Тренерскую карьеру в «Звезде» Комбаров начал в июле 2022 года. Под его руководством питерский клуб осенью занял 12-е место (из 18 команд) в группе 2 дивизион Б Второй лиги.