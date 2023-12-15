Сабитов: в «Спартаке» пересеклись с Карпиным в ресторане после 23:00. Я забыл, как дышать

Экс-защитник «Спартака» Ренат Сабитов рассказал о требовательности Валерия Карпина профессионализма и дисциплины от футболистов.

«Да, при Карпине. Пересеклись тогда с Георгичем в ресторане после 23:00. Это был мой самый дорогой ужин. Тогда была немая сцена. Когда увидел Карпина в ресторане, я забыл, как дышать. Мой друг молча встаёт, закрывает стол, чтобы мы не тратили на это время. Выходим, а друг говорит: «Потом скажешь, сколько». На следующий день Карпин подходит: «Ну что, не выспался? Ничего, в обед доберёшь». Но мы реально зашли попить кофе. Я же до 26 лет вообще не пил алкоголь. Максимум на Новый год мог глоток сделать и всё.

Карпин за всем следил. Когда пришёл в команду, сразу сказал, кто и сколько должен весить. У меня в целом всё было нормально с весом. После двухнедельного отдыха мы с Федькой (Кудряшовым. — Прим. «Чемпионата») впервые принесли 700 лишних грамм. Георгьевич нас начал разносить: «Никаких выходных». Он всегда требовал профессионализм. Мы эти 700 грамм скинули бы за одну тренировку, но Карпин требовал правильного отношения», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.

Сабитов перешел в «Спартак» из «Сатурна» (Раменское) в январе 2007 года. Сумма трансфера составила €200 тыс. За красно-белых защитник выступа до января 2011 года. В футболке «Спартака» Сабитов сыграл 64 матча и отдав 4 голевые передачи.