Кьеллини: «Интер» может опасаться «Реала», «Баварии» и «Сити», но не «Атлетико»

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мыслями о возможных соперниках миланского «Интера» с 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Такая команда, как «Интер», не должна бояться «Атлетико Мадрид». Можно опасаться «Реала», «Баварии» и «Манчестер Сити», но команда Индзаги не уступает команде Симеоне», — приводит слова Кьеллини Atletico Universe cо ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, миланский клуб занял второе место в своей группе Лиги чемпионов и попал в категорию несеянных команд. Таким образом, подопечные Симоне Индзаги могут получить себе в соперники следующие команды: «Бавария», «Боруссия» (обе — Германия), «Манчестер Сити», «Арсенал» (все — Англия), «Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид, «Барселона» (все — Испания).

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Мероприятие пройдёт в швейцарском городе Ньон. Сама церемония начнётся в 14:00 мск.