Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Вахда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кьеллини: «Интер» может опасаться «Реала», «Баварии» и «Сити», но не «Атлетико»

Кьеллини: «Интер» может опасаться «Реала», «Баварии» и «Сити», но не «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мыслями о возможных соперниках миланского «Интера» с 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Такая команда, как «Интер», не должна бояться «Атлетико Мадрид». Можно опасаться «Реала», «Баварии» и «Манчестер Сити», но команда Индзаги не уступает команде Симеоне», — приводит слова Кьеллини Atletico Universe cо ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, миланский клуб занял второе место в своей группе Лиги чемпионов и попал в категорию несеянных команд. Таким образом, подопечные Симоне Индзаги могут получить себе в соперники следующие команды: «Бавария», «Боруссия» (обе — Германия), «Манчестер Сити», «Арсенал» (все — Англия), «Реал» Мадрид, «Атлетико» Мадрид, «Барселона» (все — Испания).

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 18 декабря. Мероприятие пройдёт в швейцарском городе Ньон. Сама церемония начнётся в 14:00 мск.

Материалы по теме
Гризманн: хочу, чтобы «Атлетико» был моим последним клубом в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android