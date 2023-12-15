«Надо было видеть его взгляд». Сабитов вспомнил, как обыграл Черчесова в бильярд

Экс-защитник «Спартака» Ренат Сабитов рассказал, как однажды обыграл в бильярд Станислава Черчесова. Футболист в шутливой форме предположил, что Черчесов не выпускал его на поле из-за того поражения в бильярд.

«Когда я подписывал контракт со «Спартаком», Саламыч уже был в клубе в качестве спортивного директора, поэтому мы пересекались. У меня есть любимая история, когда мы играли в бильярд. Все знают, что я так себе играю в бильярд, как и в футбол: могу попасть, а могу и нет. В Тарасовке мы время от времени гоняли шары, и Саламыч предложил мне сыграть после ужина. Каким-то чудом я победил. У меня залетело всё!

Саламыч на меня смотрит: «Мда». Надо было видеть его взгляд. Черчесов кий положил, и всё — больше я у него на поле не выходил. Так, на какую-то одну игру вышел, потому что кто-то пропускал. Закончилось всё тем, что я ушёл в аренду. Я до сих пор думаю, что всё из-за бильярда», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.

Напомним, Сабитов принадлежал «Спартаку» с 2007 по 2011 год. Суммарно он провёл за красно-белых 64 матча во всех турнирах. Черчесов был тренером «Спартака» с 2007 по 2008 год.