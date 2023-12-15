«Ну чё, ребята». Сабитов рассказал, как Павлюченко пародировал Черчесова в «Спартаке»

Экс-защитник «Спартака» Ренат Сабитов рассказал, как его бывший одноклубник Роман Павлюченко забавно пародировал Станислава Черчесова.

«Тренируемся в «Лужниках»: играем в квадрате, стоят фишки и мячи. И что-то у нас так тяжело всё идёт, а Саламыч уже начинает заводиться. Очередной мяч вылетает из квадрата, и он хочет его подать, но вместо мяча ударил по фишкам — они все разлетаются. Саламыч уже и сам заулыбался. Но в команде не принято было над ним в открытую смеяться. Довели тренера.

Теперь смешную расскажу. У нас была установка, и Павлюченко решил сесть на место Черчесова и изобразить его. Положил руку на стол и произносит фразу Черчесова его голосом: «Ну чё, ребята», и тут Саламыч заходит. Надеюсь, он этого не увидел, потому что могли быть санкции», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.

Напомним, Сабитов принадлежал «Спартаку» с 2007 по 2011 год. Суммарно он провёл за красно-белых 64 матча во всех турнирах и пересекался в команде с Романом Павлюченко. Черчесов был тренером «Спартака» с 2007 по 2008 год.