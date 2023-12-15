Клаттенбург: когда доходит до принятия решений в матче, пол судьи не должен иметь значения

Бывший футбольный судья Марк Клаттенбург высказался о назначении арбитра Ребекки Уэлч на матч 18-го тура чемпионата Англии между лондонским «Фулхэмом» и «Бёрнли», который состоится 23 декабря.

«Эта новость давно назрела, и, зная Ребекку Уэлч почти 10 лет, считаю, что такое не могло случиться с более достойным рефери. Как и все мы, выступавшие в самой элитной лиге мира, она пробилась с самых низов. Обслуживала игры, где со стороны наблюдали только мужчина и его собака, и даже Джек Рассел (порода собаки. — Прим «Чемпионата») оскорблял тебя. Игры Национальной лиги, Второй лиги и Первой лиги.

Она выдержала всё это и показала, насколько она уверена в себе, когда ей поручено наблюдать за футбольным матчем, независимо от того, 22 парня ли это, которыми она руководит. Когда дело доходит до принятия решений в матче, от таких незначительных, как вбрасывание, до таких серьёзных, как пенальти на последней минуте, не должно иметь значения, мужчина вы или женщина», — написал Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.

40-летняя Ребекка Уэлч станет первой женщиной-арбитром в английской Премьер-лиге.