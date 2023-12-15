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Андрей Пятницкий: хочется тренировать — сейчас есть предложение от одного клуба

Андрей Пятницкий: хочется тренировать — сейчас есть предложение от одного клуба
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Бывший тренер молодёжной команды московского «Спартака» Андрей Пятницкий рассказал о предложении возглавить футбольный клуб.

«На данный момент у меня есть предложение от одного клуба, но я человек суеверный, поэтому не хотел бы раскрывать детали, чтобы всё сошлось. Тренировать, конечно, хочется, я не могу без футбола. А сейчас такая пора, когда каких-то тренеров убирают, поэтому есть возможность устроиться», — сказал Пятницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Во время тренерской карьеры, которую Пятницкий начал в 2002 году, специалист успел поработать в подольском «Витязе», московском «Спартаке», академии имени Черенкова, клубе «Росич» и других российских командах. Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Арсенал-2», который он покинул в прошлом году.

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