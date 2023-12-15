«Ренат, папарацци! Прячемся!» Сабитов ― о забавном случае с тренером «Спартака» Федотовым

Экс-защитник «Спартака» Ренат Сабитов рассказал о забавном случае с тренером красно-белых Владимиром Григорьевичем Федотовым. Экс-футболист рассказал, как тренер прятался от журналистов.

«При Федотове я перешёл в «Спартак». Недавно с агентом вспоминали Григорьевича. Была одна любимая история. Мои переговоры со «Спартаком» шли сложно, и Федотов предложил встретиться, пообщаться. Мы с Алексеем Сафоновым приехали к нему. Идём все вместе, и вдруг Владимир Григорьевич, которому уже было за 60, говорит: «Ренат, папарацци! Прячемся!» И сам спрятался за машину. Я уже напуганный со всех сторон: одни говорят — этого не делать, другие — этого не говорить. Ну мы с агентом и спрятались. Федотов встаёт, смотрит на нас и объявляет, что здесь никого нет. Разрядил обстановку! С юмором у него всё было отлично.

Это был первый тренер, который вызвал меня и сказал: «Ренат, я не могу тебя поставить в состав. Не спрашивай, почему — не могу и всё. Иди». Поначалу я не понимал, потому что обычно, если тебя нет в заявке, ты сам додумываешь: значит, не подошёл. А тут он вызвал. У меня к нему осталась симпатия — вписался в мои воспоминания», — рассказал Сабитов в интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Марии Куцубеевой.

Напомним, Сабитов принадлежал «Спартаку» с 2007 по 2011 год. Суммарно он провёл за красно-белых 64 матча во всех турнирах. Федотов находился в структуре «Спартака» с 2002-го.