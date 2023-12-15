Агент Сафонов: у «Спартака» будут громкие покупки, если они избавятся от балласта

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о трансферных перспективах московского «Спартака». По его мнению, красно-белые смогут совершить громкие покупки, если избавятся от «балласта», который сейчас есть в клубе. По словам агента, в категорию «балласт» входят те, кто мало играет, но получает большую зарплату. В пример он привёл Виктора Мозеса.

«Проведёт ли «Спартак» активное трансферное окно, будет зависеть от того, смогут ли они избавиться от своего балласта. Если смогут раскидать тех, кто не нужен, то приобретут пару игроков. В балласт входят те, кто не играет, но получает много — это Мозес и ещё там других хватает. У «Спартака» три состава, поэтому у них проблемы. Когда перебор — это тоже плохо, потому что те, кто не выходят, они недовольны. Думаю, громкий трансфер от «Спартака» ожидать стоит, у клуба деньги есть», — приводит слова Сафонова Legalbet.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв в сезоне на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков за 18 матчей. У лидера чемпионата, «Краснодара», 38 очков в активе.