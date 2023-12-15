Хау: ни одна команда не справится с тем количеством травм, что есть у «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о проблемах с травмами среди футболистов своей команды. По состоянию на сегодняшний день 10 игроков «сорок» находятся в лазарете с повреждениями различной степени тяжести.

«На матч с «Челси» (в Кубке лиги. — Прим. «Чемпионата) мы отправимся лучшим составом, который у нас только есть. Ни одна команда не справится с тем количеством травм, что у нас есть. Некоторые парни возвращаются, но они пока не в лучшей форме. Киран (Триппьер. — Прим. «Чемпионата») пропускает эту игру из-за дисквалификации, посмотрим, в каком состоянии Энтони Гордон», — приводит слова Хау London World.

После 16 туров английской Премьер-лиги «Ньюкасл» расположился на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 26 очков. С «Челси» в рамках Кубка английской лиги «Ньюкасл» сыграет 19 декабря. Игра для команды Эдди Хау будет выездной.