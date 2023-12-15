«Жирный, оставайся на позиции «девятки». Суарес — о создании связки с Месси и Неймаром

Уругвайский нападающий Луис Суарес поделился воспоминаниями о создании знаменитого атакующего треугольника «Барселоны» «Месси – Суарес – Неймар» (MSN).

«В одной из игр с «Аяксом» Луис Энрике хотел, чтобы Месси играл «ложной девяткой», потому что он привык к этой позиции, а мы с Неймаром были по краям, но увидели, что это не сработало.

Месси сказал мне: «О, жирный, оставайся на позиции «девятки» и освобождай себе зону с правой стороны». И это стало началом MSN», — приводит слова Суареса fcbarcelonanoticias.com.

Напомним, в СМИ сообщается, что 36-летний Суарес в ближайшее время станет игроком американского «Интер Майами», в котором воссоединится с бывшими партнёрами по «Барселоне» Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

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