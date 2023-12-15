Бердыев: не понимаю, почему в футболе Fan ID есть, а в других видах спорта нет

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев высказался о внедрении карты болельщика в Российской Премьер-Лиге.

«Изменится ли что-то в Махачкале, если команда выйдет в РПЛ и будет обязателен Fan ID? Думаю, что будет меньше [зрителей]. Я не сторонник этого, не понимаю, почему в футболе это есть, а в других видах спорта нет», — сказал Бердыев в видео на YouTube-канале журналиста Сергея Дурасова.

Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда Курбана Бердыева набрала 37 очков после 20 матчей.

Напомним, наличие карты болельщика обязательно для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги с 1 декабря 2022 года, а также финала Фонбет Кубка России.