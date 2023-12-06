Будущая звезда «Краснодара» и сенсационный клуб из подвала. Кто тащит сезон в Первой лиге

Летне-осенняя часть Мелбет Первой лиги завершилась. Турнир ушёл на паузу раньше, чем РПЛ, поэтому любителям чемпионата, в котором плотность в турнирной таблице достигает абсолютного пика, придётся более трёх месяцев ждать новых матчей.

Пауза — отличный повод подвести итоги первой части сезона. Вспомнить лучшие моменты, вновь получив эмоции, рассказать о расставаниях, попытках клубов преодолеть себя в этом, как бы сказал Леонид Слуцкий, гиперсложном чемпионате.

Номинация №1. Лучшая команда

Игроки «Динамо» (Махачкала) Фото: dinamo-mx.ru

Выбрать лучшую команду, когда между первым и пятым местом дистанция в два очка, — непосильная задача, но не отметить чемпиона первой части сезона попросту нельзя.

Махачкалинское «Динамо» в прошлом розыгрыше стало лишь восьмым, а в нынешнем, постепенно вкатываясь в сезон, дотянулось до первого места. Команда хоть и проиграла дважды за последние пять матчей, но идёт к РПЛ походкой чемпиона. Давайте перенесёмся в элитный дивизион и посмотрим на «Зенит». Действующий чемпион России, победитель РПЛ последних пяти лет. Кажется, что этот сезон у команды Сергея Семака чуть ли не худший за все пять лет его работы. Однако «Зенит», проиграв к 17 туру больше раз (4), чем за весь прошлый сезон, по-прежнему идёт среди лидеров, отставая от «Краснодара» на два очка. Расстояние, отыгрываемое за тур. Даже при всех проблемах «Зенита» кажется, что у этой команды ещё есть ресурсы, чтобы добавить, что на дистанции они могут сыграть стабильнее конкурентов и взять чемпионство в шестой раз подряд.

В некотором смысле похожая ситуация и у «Динамо». По рыночной стоимости состава махачкалинцы — девятые в лиге, но «Торпедо» подтвердит, что этот показатель может не оказывать никакого воздействия на положение команд в таблице. У махачкалинцев неплохой состав, который наверняка будет доукомплектован зимой под задачу повышения в классе. А заниматься этим будут люди, которым есть что доказывать в РПЛ. Президент Гаджи Гаджиев, генеральный директор Шамиль Газизов и главный тренер Курбан Бердыев. Каждый из них по-своему неудачно попрощался с РПЛ, по-своему показал себя в элитном дивизионе России, а сейчас делает всё, чтобы их общее детище вернуло Махачкалу в Премьер-Лигу.

Номинация №2. Лучший игрок

Джонатан Окоронкво Фото: arsenaltula.ru

Джонатан Окоронкво оказался в России в феврале 2022 года, когда «Краснодар» арендовал его у болгарского клуба «Пловдив». Молодой нигериец отбегал за первую и вторую команды «быков» полтора года, забив лишь два гола и отдав две голевые передачи в 23 матчах. Летом 2023-го — аренда в тульский «Арсенал» к знакомому главному тренеру. Александр Сторожук взял в Тулу нескольких игроков из своей бывшей команды, но именно Окоронкво среди них заметен сильнее всего.

У 20-летнего нападающего в 20 матчах Первой лиги набралось 13 голов и две результативные передачи. Он лучший бомбардир турнира и одна из причин, почему «Арсенал» идёт так высоко в турнирной таблице.

Вряд ли «Краснодар» решится вернуть Джонатана в межсезонье, но наверняка предоставит ему шанс в первой команде, если Окоронкво покажет сильную игру и весной.

Номинация №3. Лучший молодой игрок

Давид Волк Фото: dinamo-mx.ru

Казалось бы, в такой сложной лиге, насыщенной большим количеством борьбы и единоборств, места для молодых футболистов практически нет. Однако мы знаем множество известных футболистов, в молодости закалявшихся на полях Первой лиги, и этот сезон не исключение. Поговорим про вратаря лучшей команды первой части — 22-летнего Давида Волка.

Волк — уроженец Казани и воспитанник местного «Рубина». Однако полноценного шанса на родной земле вратарь не получил и с 2020 года выступал за «Балтику», а чаще — за её вторую команду. В первой части прошлого сезона Давид редко играл и до этого частенько подвергался серьёзной критике со стороны калининградских болельщиков за свои выступления.

В «Динамо» Волк оказался в январе 2023 года, но в прошлом сезоне на поле за махачкалинцев не выходил. В нынешнем сезоне Давид отыграл в 19 матчах Первой лиги из 20 и остаётся лучшим в чемпионате по количеству игр «на ноль» (10).

Номинация №4. Разочарование

У «Торпедо» опять трудные времена Фото: torpedo.ru

«Торпедо» дважды обыграло «Динамо» в нынешнем сезоне, но вряд ли победы над действующим обладателем первого места скрасят сезон московской команды.

В следующем году «Торпедо» отметит своё 100-летие, но нет ни одной предпосылки, что команда сама себе сделает подарок. Автозаводцы непонятным образом вылетели из Кубка России, когда решающий удар в серии пенальти с «Уфой» пошёл исполнять вратарь Егор Бабурин. А про положение в Первой лиге и говорить нечего. Восемь очков отставания от зоны стыков и восьмое место!

По именам состав «Торпедо» — один из сильнейших, если не сильнейший в лиге. Да и летом команда целенаправленно осуществила несколько трансферов для ускоренного возвращения в РПЛ. Однако задумки испанца Жозепа Клотета провалились, и в октябре он был уволен. С тех пор попытки поднять «Торпедо» наверх с переменным успехом осуществляет Артём Горлов.

Номинация №5. Cенсация

Виталий Шитов Фото: fc-tyumen.ru

Если игра «Торпедо» вызывает вопросы, то выступление «Тюмени» в первой части сезона нельзя назвать никак иначе, кроме как оверперфомансом. Четвёртая строчка в турнирной таблице, а за два тура до этого команда и вовсе шла первой. Дальше — два поражения, но сейчас у «Тюмени» есть время и возможность увеличить глубину состава, чтобы посоревноваться с более статусными командами на долгой дистанции.

Выйдет ли «Тюмень» в РПЛ спустя сезон после Второй лиги? Большой вопрос, ведь у неё достаточно много именитых конкурентов, поставивших такую задачу ещё перед стартом сезона. В «Тюмени» же явно не строили подобных планов на будущее и сейчас могут быть полностью довольны выступлением команды.

Отдельной строкой отметим нападающего Виталия Шитова, арендованного у «Спартака». У 20-летнего форварда четыре гола и три результативные передачи в 19 матчах.