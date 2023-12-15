Защитник «Спартака» Денисов назвал Игоря Денисова своим кумиром

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21-летний защитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал, что бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Игорь Денисов был его кумиром.

«Кто был моим кумиром? Наверное, мой однофамилец Гарик (Игорь Денисов. — Прим. «Чемпионата»). Всё-таки больше я себя чувствую игроком центра поля, большую часть жизни играл там и, надеюсь, ещё поиграю», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Даниил Денисов принял участие в 21 матче за «Спартак» во всех официальных турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Помимо «Зенита», Игорь Денисов успел поиграть за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи». В общей сложности за свою карьеру экс-полузащитник провёл 531 игру, забил 34 мяча и отдал 36 результативных передач.