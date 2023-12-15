Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Денисов назвал Игоря Денисова своим кумиром

Защитник «Спартака» Денисов назвал Игоря Денисова своим кумиром
Аудио-версия:
Комментарии

21-летний защитник московского «Спартака» Даниил Денисов рассказал, что бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Игорь Денисов был его кумиром.

«Кто был моим кумиром? Наверное, мой однофамилец Гарик (Игорь Денисов. — Прим. «Чемпионата»). Всё-таки больше я себя чувствую игроком центра поля, большую часть жизни играл там и, надеюсь, ещё поиграю», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне Даниил Денисов принял участие в 21 матче за «Спартак» во всех официальных турнирах и отметился тремя результативными передачами.

Помимо «Зенита», Игорь Денисов успел поиграть за московские «Динамо» и «Локомотив», махачкалинский «Анжи». В общей сложности за свою карьеру экс-полузащитник провёл 531 игру, забил 34 мяча и отдал 36 результативных передач.

Материалы по теме
Денисов рассказал об игре «Спартака» без Абаскаля на скамейке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android