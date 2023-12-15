«Это всегда классно». Даниил Денисов — о впечатлениях об игре за сборную России

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Денисов рассказал о том, почему важно иметь возможность выступать за свою национальную команду.

«Сборная России? Если обобщить, то ты как молодой футболист должен искать что-то новое и прогрессировать. Поработать с другим тренером, в других условиях, с лучшими игроками нашей страны, это всегда классно. Ты сможешь расти благодаря этому опыту», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Денисов дебютировал в сборной России 26 марта 2023 года в товарищеском матче с национальной командой Ирака. В той встрече россияне одержали победу со счётом 2:0. Денисов провёл на поле все 90 минут. Эта игра является единственной для 21-летнего защитника в сборной.