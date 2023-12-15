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«Интернасьонал» не будет использовать долг «Зенита» за переход Алберто в трансфере Ренана

«Интернасьонал» не будет использовать долг «Зенита» за переход Алберто в трансфере Ренана
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«Интернасьонал» не намерен использовать тот факт, что санкт-петербургский «Зенита» имеет задолженность перед бразильским клубом за трансфер экс-нападающего сине-бело-голубых Юри Алберто в переговорном процессе по переходу защитника Роберта Ренана. Об этом сообщает Glode Esporte.

По информации источника, «Интернасьонал» крайне заинтересован в том, чтобы Ренан присоединился к команде. Однако в клубе опасаются, что 20-летний защитник может быть продан в английский «Вест Хэм», который также рассматривает футболиста в качестве дополнительной опции в защите.

Напомним, Алберто перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» зимой 2022 года. Согласно информации Transfermarkt, сумма трансфера составила € 25 млн. На текущий момент санкт-петербургский клуб ещё не выплатил «Интернасьоналю» € 3 млн за этот переход.

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