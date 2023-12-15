Координатор базы «Коринтианса» по приглашению «Зенита» приехал в Санкт-Петербург

Координатор базы бразильского «Коринтианса» Густаво Лотт находится в Санкт-Петербурге по приглашению «Зенита». Об этом сообщает журналист Луис Фабиани в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, Густаво Лотт приехал для того, чтобы провести лекцию о том, как устроена база «Коринтианса».

В данный момент «Зенит» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 18 проведённых матчах. «Коринтианс» завершил минувший сезон бразильской Серии А на 13-м месте с 50 очками после 38 встреч.

Также сегодня, 15 декабря, журналист Марсело Брага сообщил, что «Коринтианс» не смог договориться с «Зенитом» относительно условий сделки по бразильскому защитнику сине-бело-голубых Роберту Ренану.