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«Коринтианс» отказался от перехода Ренана из-за условий «Зенита» — Брага

«Коринтианс» отказался от перехода Ренана из-за условий «Зенита» — Брага
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан не перейдёт в бразильский «Коринтианс» из-за того, что клубы не смогли договориться относительно условий этой сделки. Об этом сообщает журналист Марсело Брага в соцсети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, «Коринтианс» был заинтересован в том, чтобы арендовать Ренана сроком на один год, однако «Зенит» готов отдать 20-летнего футболиста в аренду только на полгода. Подчёркивается, что на текущий момент переговорный процесс между клубами прекращён, а «Коринтианс» уже рассматривает новых кандидатов на усиление защитной линии клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 20-летний защитник сине-бело-голубых может перейти в бразильский «Интернасьонал» или английский «Вест Хэм».

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