Лайкин: «Спартак» — команда, где ты обязан быть как Криштиану Роналду

20-летний полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин ответил на вопрос о главном воспоминании из 2023 года и рассказал, что считает, что футболисты «Спартака» обязаны быть такими, как португальский нападающий Криштиану Роналду.

«Главное воспоминание из 2023 года? Футболисты, с которыми я повстречался на своём пути — те, кто делал меня сильнее. Ещё смотрю на Криштиану — ему столько лет, а он следит за собой! Как о нём все отзываются! Но вот я играл в аренде в «Нефтехимике» — и там тоже все профессионалы своего дела. Ты должен соответствовать уровню. Но я это со времён академии «Спартака» понял. Считаю, что дисциплина бьёт класс — на это и ориентируюсь.

Кто в «Спартаке» — как Криштиану? Не выделял бы кого-то. «Спартак» — команда, где ты обязан быть как Криштиану. Смотрю на игроков нашей команды, стараюсь быть, как они», — приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Максим Лайкин принял участие в трёх матчах за «Спартак» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями.